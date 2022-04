1

Wolhusen/Flühli: Stützmauern sanieren und Felsen sichern

An den Stützmauern Flueweid in Wolhusen (Bild) und in der Mittleren Hirsegg in Flühli werden ab 25. April Sanierungsarbeiten durchgeführt. Gleichtags beginnen Strassenunterhaltsarbeiten im Bereich Howald in Flühli und in der Lammschlucht werden die Felsen gereinigt.