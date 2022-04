Das Spital Wolhusen sei in Zusammenarbeit mit dem ganzen medizinischen Netzwerk, insbesondere mit den Hausärztinnen und Hausärzten, für die medizinische Grundversorgung unserer Region von grösster Bedeutung und trage einen ebenso wichtigen Teil zur medizinischen Versorgung im ganzen Kanton bei. Der Verein Pro Spital Wolhusen sei sich bewusst, dass sich das Gesundheitswesen in einem tiefgreifenden Umbruch befinde und daher Flexibilität in der Planung einzubauen sei. Dennoch seien für eine erfolgreiche Weiterführung des Spitals Wolhusen in der aktuellen Projektphase die Eckpfeiler zum Leistungsangebot klar zu benennen.

«Mit dieser Antwort will die Regierung nur ein Zielbild skizzieren. Eine unverbindliche Skizze zum jetzigen Zeitpunkt ist aus unserer Sicht von allen Beteiligten nicht zu verantworten. Die Weiterführung der Gynäkologie- und Geburtsabteilung wird zwar zugesichert. Im Weiteren steht in der Skizze, dass der bereits bestehende Leuchtturm Orthopädie mit einem angegliederten Rehabilitationszentrum ausgebaut werden soll. Dies ist durchaus positiv zu werten. Aber das dafür notwendige Angebot der Intensivpflege ist nach wie vor unverbindlich formuliert, wird doch zurzeit nur davon ausgegangen, dass eine Intermediate Care Abteilung realisiert wird. Die Hausärztevereinigung hat anlässlich ihres Einbezugs darauf hingewiesen, dass eine erfolgreiche Weiterführung der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten nur in einer anerkannten B-Klinik mit entsprechendem Angebot an stationärer innerer Medizin und allgemeiner Chirurgie möglich ist. In der Antwort ist lediglich von einem nicht klar definierten Akutspital die Rede.»

Diese Beispiele würden zeigen, weshalb der Verein Pro Spital Wolhusen die Antwort der Regierung als zu vage und unverbindlich beurteilen. «Leider wird dies dazu führen, dass die bestehende Unsicherheit in der Region und im Spital Wolhusen vergrössert wird.» Der Vorstand von Pro Spital Wolhusen werde sich nun vertieft mit der Antwort der Regierung auf die Motion auseinandersetzen. «Wir werden uns im Auftrag unserer 7000 Komiteemitglieder in Zusammenarbeit mit Kantonsrätinnen und Kantonsräten sowie Hausärztinnen und Hausärzten für eine politisch vertretbare Lösung einsetzen, welche eine sichere und gut erreichbare stationäre Grundversorgung im Spital Wolhusen gewährleistet.»

Mehr Reaktionen auf das von der Luzerner Regierung vorgestellte Leistungsangebot beim neuen Luks Wolhusen lesen Sie am Dienstag, 3. Mai, in der Printausgabe.