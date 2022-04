Seit vergangenem Sonntag wurde in Escholzmatt ein 81-jähriger Mann vermisst. Gestern Nachmittag wurde der Vermisste in seinem Auto in unwegsamen Gelände tot aufgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen ist er mit seinem Wagen von der Strasse abgekommen und in einem steilen Waldstück verunfallt.