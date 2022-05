Kurz vor dem Anlass «Vo ­Buur zo Buur» am 8. Mai geht es auf den sechs mitwirkenden Höfen an den Feinschliff. Das OK rechnet mit mehreren tausend Besuchern und will in erster Linie beste Werbung für die vielseitige Entlebucher Landwirtschaft machen. – Lesen Sie den Vorbericht im EA vom 6. Mai.