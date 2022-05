Am Gerliswiler Nachwuchsschwinget stiess der Wolhuser Nik Mendel am Auffahrtsdonnerstag bis in den Schlussgang vor, wo er auch den Oberhabsburger Marcel Koller besiegen konnte. Vom Entlebucher Schwinger­verband standen Severin ­Gasser und Adrian Wicki ebenfalls im Schlussgang, aber ohne Erfolg.