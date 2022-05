1

Autofahrer prallt in Hasle frontal in einen Lastwagen

Am Donnerstagnachmittag, 5. Mai, ereignete sich in Hasle eine Frontalkollision zwischen einem Personenwagen und einem Sattelmotorfahrzeug. Der verletzte Autofahrer wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Der Lenker des Sattelmotorfahrzeuges begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung