Im Spitzenspiel der dritten Liga spielt Entlebuch am Samstag in Ruswil 2:2. Wolhusen verliert zu Hause gegen Algro 1:3 und Escholzmatt-Marbach unterliegt in Reiden 1:2. Viertligist Schüpfheim hingegen siegt daheim gegen den FC Südstern gleich mit 6:0.