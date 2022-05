Die Bildungskommission hat Yannick Balmer als Schulleiter im Zyklus 1 gewählt. Yannick Balmer war bisher an der Sekundarstufe in Escholzmatt als Klassenlehrperson tätig und absolviert berufsbegleitend die Ausbildung zum Schulleiter. Er ist in Schüpfheim aufgewachsen und lebt nun in Luzern.