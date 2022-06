Mit Büchel- und Alpornklängen ist am Freitag das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt UR eröffnet worden. Bis am Sonntagnachmittag werden im Urserntal rund 40'000 Freunde der Folklore erwartet, verkehrstechnisch steht den Organisatoren ein Kraftakt bevor.