Am Dienstagabend stellten 14 Studierende der ETH Zürich in Schüpfheim die Ergebnisse ihrer Fallstudie zu «Kultur und Umwelt» in der Biosphäre Entlebuch vor. Der Anlass mit dem Titel «Entlebucher Beziehungsgeschichten» stand im Zeichen des Dialogs zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft.