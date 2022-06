1

Überraschungsmann Marc Lustenberger siegt in Ruswil

Der 19-jährige Marc Lustenberger aus Hasle feierte am Rottal-Schwinget einen Überraschungssieg. Im Schlussgang bezwang er den Rottaler Samuel Schwyzer in der letzten Schlussgangminute. Für den Entlebucher bedeutete dies den ersten Festsieg in seiner noch jungen Schwingerlaufbah.