Steiner verlangt in seinem Vorstoss, dass der Regierungsrat die Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit und die Modellrechnungen zum Leistungsangebot für den Spitalstandort Wolhusen, wie sie von PricewaterhouseCoopers und vom Luzerner Kantonsspital in den letzten Jahren erarbeitet und errechnet wurden, dem Kantonsrat umgehend und vollumfänglich offenlegt. Im Rahmen der aktuellen politischen Diskussion um das Leistungsangebot in Wolhusen sei mehrfach auf diese Berechnungen verwiesen worden.