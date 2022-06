Am Montag, 27. Juni, durfte Gemeindeammann Hans Lipp an der Gemeindeversammlung Flühli in der Turnhalle Sörenberg ein erfreuliches Jahresergebnis präsentieren. Mit 350'000 Franken Ertragsüberschuss schneidet die Erfolgsrechnung um 1,27 Millionen Franken besser ab als budgetiert.