In den kommenden Jahren will Geistlich Pharma seinen Forschungs- und Produktionsstandort in Wolhusen weiter ausbauen. Genügend Kapazitäten dafür schaffen soll «The Hub», das neue Produktions- und Logistikgebäude. Am Mittwoch, 1. Juni, fand auf dem Geistlich-Areal dazu ein Informationsanlass statt.