Am Montagmorgen, 11. Juli, erhielt die Blauringschar aus Schüpfheim in der Pfarrkirche den Reisesegen. Zusammen mit ihren Leiterinnen machten sie sich danach auf den Weg nach Seeberg. In der Nähe des Burgäschisees erwartet sie ein Rätsel, das sie in den nächsten zwei Wochen gemeinsam lösen werden.