Im Kanton Luzern können sich Personen, die älter als 80 Jahre alt sind, ab Mittwoch, 6. Juli, für einen zweiten Corona-Booster anmelden. Verabreicht wird die Auffrischimpfung unter anderem am Luzerner Kantonsspital in Luzern, Sursee und Wolhusen sowie im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim.