An der Kantonsschule Schüpfheim wird das bestehende Profil "Gymnasium Plus" zum neuen "Profil 5 Plus" weiterentwickelt. An der Medienkonferenz vom Donnerstag, 7. Juli, stellten Rektorin Inger Muggli-Stokholm und Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann die Neuerungen und Ziele des neuen Profils vor.