Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Triengen beim Parkieren gegen einen Metallpfosten gefahren. Wie sich herausstellte, war der 45 Jahre alte Belgier betrunken: Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von umgerechnet 2,74 Promille, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.