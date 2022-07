Erica Portmann lebt mit ihrer Familie seit zehn Jahren in Schüpfheim. Insbesondere die Kleinräumigkeit und die Natur der Schweiz begeistern die 44-jährige gelernte Kauffrau, die in Perus Millionenmetropole Lima aufgewachsen ist. In der EA-Sommerserie verrät sie, was sie aus Peru vermisst…