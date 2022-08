Zum Start der 2.-Liga-Saison siegte Entlebuch am Samstag gegen Altdorf mit 4:2. Schüpfheim zog mit einem Tor in der letzten Minute der Verlängerung und einem 4:3-Sieg gegen Engelberg in die zweite Cup-Runde ein, während Escholzmatt-Marbach in Erstfeld mit 1:5 verlor und aus dem IFV-Cup ausschied.