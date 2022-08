Am 2. März 2023 heisst es in der Sporthalle Moosmättili «Vorhang auf» für die Premiere zum nächsten grossen Musicalprojekt. Bis es so weit ist, wird nun ein halbes Jahr intensiv geprobt. Am Mittwochnachmittag, 24. August, fand die erste Probe für «Made in Dagenham» statt.