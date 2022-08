Alexander Miller lebt seit knapp zwei Jahren mit seiner Schweizer Frau Sophie und den drei Kindern Pauline, Louis und Amelie im Kloster Werthenstein. Der 27-jährige Ingenieur verrät in der EA-Sommerserie etwas über seinen Lieblingsplatz im Entlebuch, welches Musikinstrument er spielt und was er in der Schweiz am meisten vermisst ...