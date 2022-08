Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré belegen an der EM in München den 9. Rang, nachdem sie das Achtelfinal gegen das deutsche Duo Laboureur/Schulz verloren. Zuvor schafften sie am Elite-16-Turnier in Hamburg erstmals in ihrer Karriere den Einzug in ein Hauptfeld der höchsten Turnierserie.