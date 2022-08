1

Hasle: Selbstunfall in alkoholisiertem Zustand

Am Sonntagabend, 14. August, verursachte ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto einen Selbstunfall in Hasle. In alkoholisiertem Zustand kam er auf dem Weg vom Glaubenberg in Richtung Gfellen von der Strasse ab und landete in der Grossen Entlen.