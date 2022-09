1

Entlebuch: Brand in Wohnzimmer – eine Person verstorben

Montagabend, 12. September, kam es in Finsterwald bei Entlebuch zu einem Brandausbruch in einem Wohnzimmer. In einem Nebenzimmer wurde eine leblose Frau aufgefunden. Sie dürfte an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben sein.