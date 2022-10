Am Dienstag, 18. Oktober, kurz nach 3.45 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Rengglochstrasse in Luzern in Richtung Renggstrasse. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts, fuhr gegen die Stützmauer sodass der PW auf dem Dach landete. Beim Unfall wurde niemand verletzt.