Die SCL Tigers trafen am Samstagabend zu Hause auf den EV Zug, der in der laufenden Saison noch hinter den Erwartungen zurückliegt. In einem hart umkämpften Spiel siegten die Tigers mit 3:1. Die Tore für Langnau schossen Harri Pesonen, Aleksi Saarela und Sami Lepistö.