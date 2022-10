1

Acht Kilometer lang, 700 Meter Höhendifferenz

95 Sportler und Sportlerinnen nahmen am Sonntag am Berglauf von Hasle via Heiligkreuz hinauf auf die First teil. Sieger bei den Männern wurde Christian Leu aus Detligen, bei den Damen war Petra Bolfing (im Bild links) aus Luzern die Schnellste.