Unbekannte haben in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag (9. Oktober) in Escholzmatt einen Elektro-Weidezaun über die Hauptstrasse gespannt. Am Sonntagmorgen (kurz vor 6 Uhr) fuhren zwei Autos in den Zaun. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Franken.

Die Luzerner Polizei sucht drei Männer, welche in der Nacht zu Fuss von Hasle in Richtung Escholzmatt unterwegs waren. Die Polizei bittet die Männer, sich bei der Polizei zu melden. Zudem sucht sie Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise bitte direkt an Telefon 041 248 81 17.