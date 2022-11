Eine stattliche Gruppe von über 50 Personen hat sich am 6. November im Pfarrsaal des Klosters Werthenstein, auf Einladung der Mitte-Partei Werthenstein, zum Buurebrunch getroffen. Nebst dem Brunch wurde in einem Podiumsgespräch das Thema «Frauen in Führungsrollen» aufgegriffen.