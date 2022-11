Zur Erinnerung: Die Gemeinde Meggen entschied sich dafür, am Standort Gottlieben eine aus Containern bestehende Siedlung für rund 100 Ukraineflüchtlinge zu bauen. Der Gemeinderat erteilte die entsprechende Baubewilligung am 21. September. Mit dem Bau wurde bereits begonnen, die ersten Container wurden bereits angeliefert und montiert.

Am 3. November hatte das Kantonsgericht einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt, damit einen Entscheid des Gemeinderats umgestossen und einen Baustopp verfügt. Es begründete den Entscheid unter anderem mit einer fehlenden Notlage in der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Die Gemeinde akzeptiert diese Verfügung nicht und gelangt an das Bundesgericht.