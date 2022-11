1

Entlebuch: Vollbrand verhindert – eine Person nach Brand im Spital

In einem Bauernhaus im Ortsteil Rengg, entfachte sich am Montag, 14. November, kurz nach 17 Uhr, ein Brand. Die Feuerwehr Entlebuch-Hasle konnte einen Vollbrand des Hauses verhindern. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital geflogen werden.