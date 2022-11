Am Donnerstag trafen sich die Mitglieder der SVP-Ortspartei Entlebuch im Hotel Port. Neben der Stimmfreigabe zum "Port"-Saal wurde Bernhard Steiner (rechts) für die Wiederwahl in den Kantonsrat nominiert. Zudem gab Jeannette Steiner (Bildmitte) das Präsidium der Ortspartei an Heinz Hügi (links) ab.