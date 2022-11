Am Brass Band Wettbewerb in Montreux vom 19. und 20. November siegte die Brass Band Kirchenmusik Flühli in der ersten Klasse. Den ersten Platz holte sich auch die Entlebucher Jugend Brass Band in der vierten Klasse. Die Brass Band Feldmusik Escholzmatt erreichte in der zweiten Klasse Rang zwölf.