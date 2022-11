Das Budget 2023 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 238'000 Franken und Bruttoinvestitionen von knapp 1,3 Millionen Franken, wie an der Gemeindeversammlung der Gemeinde Flühli in Sörenberg am Montag, 7. November, informiert wurde. Thema war auch das angepasste Führungsmodell der Gemeinde.