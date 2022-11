Am Montag, 21. November, hielt Nathalie Christen eine Lesung von ihrem Buch «Schweizer Politfrauen» im Entlebucherhaus in Schüpfheim. Im Gespräch mit vier Schweizer Politikerinnen wurden Buchausschnitte besprochen und einige Probleme, denen sich Frauen in der Politik stellen müssen, diskutiert.