Der Kanton Luzern schliesst am 19. November seine drei Covid-Impfzentren (Messe Luzern, Willisau, Hochdorf). Er begründet dies mit dem starken Rückgang der Booster-Impfungen. In den Tagen zuvor baut er aber seine Impfkampagne vorübergehend aus, etwa in Schüpfheim, Gemeindesaal Adler.