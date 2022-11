Der Kanton Luzern untersuchte das Verkehrsproblem in Wolhusen und Werthenstein mit einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB). Die daraus erarbeiteten Lösungsvarianten aus der ersten Phase des dreiteiligen Prozesses, wurden am Donnerstag, 24. November, der Öffentlichkeit in Wolhusen vorgestellt.