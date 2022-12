Am Samstag, 10. Dezember, startete der BKW Swiss Cup traditionsgemäss im Obergoms in die neue Saison. Ramona Schöpfer, Leandra Schöpfer, beide Marbach, und Julian Emmenegger, Flühli, sicherten sich im Distanzrennen am Sonntag jeweils einen Podestplatz. Weitere Resultate im EA vom 13. Dezember.