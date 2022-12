Die Gemeindeversammlung Werthenstein hiess am Montag das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von rund 49.000 Franken gut; der Steuerfuss bleibt bei 2.15 Einheiten. Nadin Amstutz-von Rotz, SVP, wurde in die Bildungskommission gewählt, Andreas Thalmann (Mitte) in die Controllingkommission.