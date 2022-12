1

100'000 Franken für die Schule Wiggen gesammelt

"Die Schule Wiggen soll so weitergeführt werden wie bisher", so der Plan eines im Herbst gegründeten Kommitees. Innert kürzester Zeit hat das Kommitee deshalb 100'000 Franken gesammelt. Am Mittwoch, 7. Dezember, fand im Gemeindehaus in Escholzmatt die Übergabe an Gemeinderätin Ruth Rava statt.