Lukas Meyer verlässt die Schule Schüpfheim

Der 50-jährige Pädagoge Lukas Meyer (Bild) hat auf Ende dieses Schuljahres gekündigt. Er war sieben Jahre in der Co-Schulleitung an der Gemeindeschule, fünf Jahre Abteilungsleitung Bildung/Jugend/Sport und zwei Jahre in der Interimsleitung des Schuldienstes Region Entlebuch.