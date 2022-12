Das OK der Herren-Fis-Rennen in Sörenberg, welche am 29. und 30. Dezember hätten stattfinden sollen, hat die Rennen abgesagt. Die Rennabsage erfolgte gezwungenermassen aufgrund des extremen Wetterwechsels, welcher eine Durchführung unmöglich machte, wie das OK seinen Entscheid begründet.