Die vom Regierungsrat ausgearbeiteten Änderungen des Energiegesetzes und des Planungs- und Baugesetzes gehen bis am 6. April 2023 in die Vernehmlassung. Für das nächste Jahr stellt die Kantonsregierung in ihrer Mitteilung vom Donnerstag ein zweites Paket in Aussicht, bei dem es vor allem um den Ersatz von Öl- und Gasheizungen geht. Später soll ein drittes Paket mit weiteren Energie- und Klimathemen folgen.