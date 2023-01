Die Massenkarambolage ereignete sich kurz nach 08.30 Uhr bei der Knutwilerhöhe zwischen Dagmersellen und Sursee. 24 Fahrzeuge waren gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei in den Unfall verwickelt. Auf Fotos waren reihenweise querstehende und verkeilte Autos zu sehen. Die Blaulichtorganisationen und Abschleppdienste rückten mit einem Grossaufgebot aus.

23 Personen wurden beim Unfall verletzt. Zum Verletzungsgrad einzelner Personen lägen keine Erkenntnisse vor, teilte die Luzerner Polizei mit.

Acht Personen waren aber so schwer verletzt, dass sie von Ambulanzen oder Rettungshelikoptern in umliegende Spitäler gebracht wurden. Alle anderen am Unfall beteiligten Personen wurden nach Angaben der Luzerner Polizei an einen Sammelplatz gebracht und dort betreut. 15 begaben sich später in ärztliche Behandlung.

Die Unfallursache ist noch nicht ermittelt. Die Unfallbeteiligten hätten noch nicht befragt werden können, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auch der beim Unfall entstandene Sachschaden konnte gemäss Mitteilung noch nicht beziffert werden.

Die Massenkarambolage führte auf der Nord-Süd-Achse und in der Region zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn Richtung Süden war zwischen Dagmersellen und Sursee während über sechs Stunden blockiert. Der Verkehr Richtung Norden konnte im Unfallgebiet zeitweise nur einspurig geführt werden. Nach 15.00 Uhr war die A2 im Kanton Luzern wieder durchgehend befahrbar.