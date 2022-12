Die SCL Tigers feierten am Samstagabend einen weiteren Heimsieg gegen Fribourg-Gottéron. Sie erzielten im ersten Drittel drei Tore innert vier Minuten. In der Schlussphase mussten sie fast ebenso schnell den Ausgleich hinnehmen. In Überzahl gelang ihnen durch Nolan Diem der Siegestreffer zum 4:3.