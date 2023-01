Am Standort Wolhusen des Luzerner Kantonsspitals gibt es Coronaimpfungen nur noch bis am 26. Januar. Weiterhin impfen lassen kann man sich an den Spitalstandorten in Luzern und Sursee sowie in ausgewählten Arztpraxen und Apotheken, wie die Luzerner Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Geschlossen wird der vom Kanton Luzern betriebene Covid-Testpoint auf der Allmend in Luzern. Ab dem 28. Februar führen nur noch private Anbieter Schnelltests und PCR-Tests durch, diese sind kostenpflichtig.