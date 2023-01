1

Kantonsratswahlen: Die Mitte Wahlkreis Entlebuch hat nominiert

Die Mitte Wahlkreis Entlebuch hat am Mittwochabend, 18. Januar, sieben Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, welche am 2. April für einen Sitz im Kantonsrat zur Wahl stehen. Die Junge Mitte tritt mit fünf Personen an.