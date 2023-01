Am Sonntag, 29. Januar, fand auf der Heimstrecke im Dorf Marbach der traditionelle Schrattenlauf statt. Dabei wussten sich die Entlebucher Langläufer erfolgreich in Szene zu setzen. Die Tagessiege gingen an die Schwarzenbergerin Bianca Buholzer und den Entlebucher Christoph Schnider.