Am 21. Januar führte der Skiclub Flühli das alpine und nordische Clubrennen in Sörenberg durch. Danke frischem Schnee und Minustemperaturen konnten 107 Skiclüblerinnen und Skiclübler den Riesenslalom fahren und 53 am Langlaufrennen mitmachen – was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete.